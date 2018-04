Bauarbeiten machen das Parken unmöglich

Anzeige

Waghäusel-wiesental.Autofahrer haben es momentan nicht leicht: Beschwerliche Parkmöglichkeiten haben sich in der Speyerer Straße im Waghäuseler Stadtteil Wiesental ergeben. Zwar wird auf freie Parkplätze hingewiesen, aber der Autofahrer muss erst irgendwie einen Hügel aus Sand erklimmen, um auf dem Gipfel auch parken zu können.

Nein – so ist es nicht. Das mutet die Stadt den Parkplatzsuchenden nicht zu. Der Grund sind die derzeitigen Straßenarbeiten in der Mannheimer Straße mit den vielen Erdbewegungen, um die Infrastruktur für das geplante Neubaugebiet zu schaffen. Bald sind die platzraubenden Hügel also weg und der Weg frei für parkende Autos. / wr