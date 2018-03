Baum ausgerissen und versetzt

Anzeige

In Putlitzstraße wieder entdeckt

Im zuständigen Pflegebezirk wie in der Baumpflege wusste man jedoch nichts von einer Baumpflanzung in der Putlitzstraße. Erst als der Gärtnermeister, welcher das Fehlen der Walnuss in der Günther-Klotz-Anlage entdeckte, bestätigte, dass es sich in der Putlitzstraße um den „entlaufenen“ Baum handelt, kam der Verdacht auf, dass irgendjemand tatsächlich den Baum am Karl-Wolf-Weg ausgegraben und bis in die Putlitzstraße gebracht haben musste, um dort die gefällte Pappel zu ersetzen.

„Eine fast lustige Geschichte, wenn die Konsequenzen für den Baum nicht so traurig wären“, kommentiert Cornelia Lutz, Leiterin des Gartenbauamtes: „Was der oder die Täter nämlich nicht bedacht haben, ist, dass der Baum bei dieser Aktion schweren Schaden an seinem Wurzelballen genommen hat. Wir haben ihn nun wieder in die Günther-Klotz-Anlage gebracht und so gut wie möglich versorgt.

Es bleibt zu hoffen, dass er trotz der schweren Wurzelverletzungen und -verluste überleben wird. Ganz zu schweigen von den Kosten, die durch diese Aktion verursacht wurden. Der oder die Täter waren sich vermutlich nicht bewusst, dass ihre Tat für den Baum lebensbedrohlich und für die Steuerzahler mit rund 2500 Euro auch wirklich kostspielig war. Sollte der Baum eingehen, wird es nochmal deutlich teurer, aber das wissen wir erst im kommenden Herbst. Vermutlich wollte jemand etwas Gutes für das Erscheinungsbild der Putlitzstraße tun, aber ,gut gemeint’ und ,gut gemacht’ sind leider oft zwei verschiedene Paar Schuhe.“

Schnupperpraktikum angeboten

Daher bietet die Stadtverwaltung dem „wohlmeinenden Übeltäter“ an, sich bei der Ausbildungsgruppe des Gartenbauamts zu einem kostenfreien ein- oder mehrtägigen Schnupperpraktikum in der nächstem Pflanzsaison unter 0721/1 33 67 01 oder gba@karlsruhe.de zu melden. Des Weiteren bittet das Gartenbauamt alle darum, von derartigen „Guerilla gardening“-Aktionen Abstand zu nehmen, da sie schaden und nicht nutzen. zg

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 29.03.2018