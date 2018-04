Bayaz empört über Besuch von Höcke

Anzeige

Bruchsal.„Björn Höcke ist nicht nur einfach AfD-Chef in Thüringen – er ist vor allem ein offener Rassist“, zeigt sich der Grünen-Bundestagsabgeordneter Danyal Bayaz empört über die Ankündigung des Besuchs von Höcke am Samstag, 2. Juni, auf dem Bruchsaler Marktplatz. „Die menschenverachtenden und verfassungsfeindlichen Aussagen von Björn Höcke zeigen, dass er schon lange nicht mehr auf dem Boden des Grundgesetzes steht“, kritisiert Bayaz den AfD-Politiker in einer Pressemitteilung scharf.

Aussagen wie über das Holocaust-Mahnmal als „Denkmal der Schande“, über Sigmar Gabriel als „Volksverderber“ bis zum „lebensbejahenden afrikanischen Ausbreitungstyp“ zeigten, welch Geistes Kind Höcke sei. „Wer so jemanden einlädt, weiß was er tut und will damit etwas bezwecken“, so Bayaz. „Wenn der Landtagsabgeordnete Balzer dann aber von ,vernünftiger konservativer Politik‘ spricht, sagt das auch viel über seine politische Geisteshaltung und die der AfD hier vor Ort aus.“

Eine bunte Gesellschaft

„Ich bin mir sicher, dass eine überdeutliche Mehrheit in Bruchsal diesen Besuch mitten im Herzen der Stadt ablehnt. Bruchsal ist weltoffen und unsere Gesellschaft ist bunt. Diese Offenheit ist auch Grundlage für unseren wirtschaftlichen Erfolg in Bruchsal, in Baden-Württemberg und in ganz Deutschland“, betont Bayaz. Er sei zuversichtlich, dass sich viele Menschen aus demokratischen Parteien, religiösen Einrichtungen, Verbänden und aus der Zivilgesellschaft zusammen finden, „um der AfD klar zu zeigen, dass für Björn Höckes Weltbild hier kein Platz ist.“ zg