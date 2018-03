Behälter werden zeitnah geleert

Anzeige

Karlsruhe.Streikbedingt ist die Müllabfuhr am heutigen Freitag wahrscheinlich nur teilweise im Einsatz. Die Stadt Karlsruhe schreibt auf ihrer Internetseite, das Amt für Abfallwirtschaft (AfA) hat ihnen mitgeteilt, Abfallbehälter, die wegen des Warnstreiks im öffentlichen Dienst stehen blieben, werden „so weit wie möglich nachgeleert.“ Sind die Behälter in den betroffenen Stadtgebieten voll, dürfen Bürger ihre Abfallsäcke daneben stellen. Diese werden bei der nächsten Tour ausnahmsweise mitgenommen.

In den Bergdörfern und in Wolfartsweier bleibt es bei der regulären Abholung. Aufgrund des Warnstreiks sind morgen außerdem die Wertstoffstation Maybachstraße 10b sowie die Schadstoffannahmestelle in der Maybachstraße 10a geschlossen. Sollte sich der Warnstreik ausweiten, wird das AfA die Bürger schnellstmöglich informieren. zg