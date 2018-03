Bei Auffahrunfall zwei Personen verletzt

Anzeige

ST Leon Rot.Zu einem folgenschweren Auffahrunfall dreier Autos kam es am Sonntagabend gegen 18.15 Uhr auf der A 5 zwischen Kronau und dem Walldorfer Kreuz. Wie die Fotoagentur 7aktuell meldet, wurden dabei zwei Personen verletzt.

Der Fahrer eines Volvo V60 befuhr die A 5 in Fahrtrichtung Frankfurt. Kurz vor dem Kreuz Walldorf ordnete er sich auf der rechten Fahrspur ein, um an der Überleitung auf die A 6 zu gelangen. In Höhe St. Leon-Rot übersah er dann die Verkehrsstockung vor sich und fuhr von hinten in einen blauen Skoda Fabia auf, der wiederum auf einen silbernen Audi aufgeschoben wurde.

In Klinik gebracht

Der Unfallverursacher und dessen Beifahrer blieben unverletzt. Die 26-jährige Beifahrerin des Skodas musste mit Verletzungen an der Halswirbelsäule in eine Klinik transportiert werden. Ebenso zog sich der 25-jährige Audi-Fahrer Verletzungen zu. Auch er wurde in eine Klinik zur weiteren Behandlung gebracht. Hierzu waren zwei Rettungswagen und ein Notarzt im Einsatz. Die Polizei war mit mehreren Streifenwagen der Autobahndirektion vor Ort. Der Abschleppdienst kümmerte sich um die Bergung der Fahrzeuge.