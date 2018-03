„Bei der ersten Grippewelle bricht Versorgung zusammen“

Anzeige

Stuttgart.Daniel Born, SPD-Landtagsabgeordneter des Wahlkreises Schwetzingen-Bruchsal, wollte es genau wissen und hat die Landesregierung unter anderem gefragt, wie viel Unterricht an den Schulen im Wahlkreis Bruchsal in den letzten drei Jahren ausgefallen ist. So heißt es in einer Pressemitteilung des Abgeordneten.

Die Antwort des Kultusministeriums: Hierzu liegen keine Daten vor. Lediglich die Ergebnisse der jedes Jahr im November stattfindenden landesweiten Stichprobenerhebung kann das Kultusministerium anführen. Demnach ist der Unterrichtsausfall über alle Schularten hinweg vom letzten auf dieses Schuljahr um anteilig 12,5 Prozent gestiegen, an Gymnasien und beruflichen Schulen sind es sogar 20 Prozent. Bildungspolitiker Born dazu: „Die Zahlen sind schockierend. Der Unterrichtsausfall im Land nimmt zu und Frau Eisenmann streicht Stellen. Ich bleibe bei meiner Forderung: Die Krankheitsreserve muss aufgestockt werden.“

Ohne konkrete Fakten

Die SPD im Landtag hatte in den Haushaltsverhandlungen eine Aufstockung der Krankheitsreserve gefordert, damit die Schulen mittelfristig über einen Versorgungsgrad von 105 Prozent zu Schuljahresbeginn verfügen. Dieser liegt laut Antwort des Kultusministeriums im Regierungsbezirk Karlsruhe aktuell zwischen 98,1 Prozent (berufliche Schulen) und 105,5 Prozent (Gymnasien), für die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren liegen keine Daten vor. Born erklärt: „Spätestens bei der ersten Grippewelle ist die Unterrichtsversorgung im Land nicht gewährleistet. Klassen werden zusammengelegt und viele Lehrkräfte müssen dann viele Stunden Mehrarbeit leisten – wie viel genau, auch das konnte uns das Kultusministerium nicht beantworten.“