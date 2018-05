Beil markierte zu fällende Bäume

Anzeige

Dazu informiert Hiltwein: „Mit der Schneide wurde ein Stück der Baumrinde zusammen mit einem Holzspan ein sogenannter Schalm - in Schulterhöhe abgeschlagen und anschließend das am Beilkopf befindliche Schlagsiegel dort angebracht. Das war die Anweisung, dass dieser Baum zu fällen ist. Das Gleiche geschah auch am Baumfuß, um jederzeit prüfen zu können, dass nur gekennzeichnete Bäume gefällt worden waren. Heute erfolgt diese Anweisung des Fällens durch eine farbliche Kennzeichnung am zu fällenden Baum.“ Das im Wiesentaler Museum befindliche Ausweisbeil trägt am Beilkopf gut erkennbar das badische Wappen und stammt wahrscheinlich aus badisch-großherzoglicher Zeit.

Es ist ab sofort im „Ausstellungssektor Waldwirtschaft“ zu sehen. wr

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 30.05.2018