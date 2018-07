Beim Radklau direkt in den Knast marschiert

Anzeige

Karlsruhe/Ettlingen.Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe konnte jetzt Haftbefehle gegen zwei 28 und 31 Jahre alte Georgier erwirken. Den Beschuldigten wird schwerer Bandendiebstahl vorgeworfen. Sie sollen in Zusammenarbeit mit weiteren, teils verwandten Bandenmitgliedern hochwertige Fahrräder in Ettlingen gestohlen haben.

Nachdem im ersten Halbjahr in Ettlingen bereits mehr als 80 Fahrraddiebstähle angezeigt worden waren, wurde Anfang Juli beim Polizeirevier vor Ort eine Arbeitsgruppe „Rad“ eingerichtet. Die Ermittlungen und Observationsmaßnahmen ergaben erste Hinweise auf die beiden 28 und 31 Jahre alten Georgier, die jetzt in zwei verschiedenen Gefängnissen in Untersuchungshaft sitzen.

Am 15. Juli beobachtete und fotografierte ein Zeuge den 31-Jährigen beim Diebstahl von mehreren Fahrrädern und verständigte die Polizei. Die sofortige Fahndung durch Beamte des Polizeireviers Ettlingen führte dann auch prompt zur Festnahme des Beschuldigten in der Karlsruher Straße und im Nachgang auch zur vorläufigen Festnahme von weiteren sechs Tatverdächtigen, darunter der 28-jährige Hauptbeschuldigte, in einer Wohnung in Ettlingen.