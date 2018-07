Bekenntnis in den Texten

Anzeige

Noch mehr Musiker

In diesem Jahr sollen es sogar noch mehr Musiker sein, die auf der Bühne stehen. Abgeschlossen wird die Veranstaltung in der Kirche in Waghäusel mit einem Gebet. „Das Festival spricht eher jüngere Menschen an. Aber das war auch ein bisschen unser Ziel, dass sie sehen und hören, wie andere Menschen zum Glauben gefunden haben, die im ähnlichen Alter sind“, sagt Pater Maria abschließend. nina

© Mannheimer Morgen, Samstag, 21.07.2018