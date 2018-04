Benefizkonzert mit lokalen Künstlern

Anzeige

Waghäusel.Musiker in besonderem Ambiente: Am Sonntag, 22. April, findet ein Benefizkonzert in der Wallfahrtskirche in Waghäusel statt. Unter dem Titel „Regina coeli laetare – Freu dich, du Himmelskönigin“ erklingt um 15 Uhr „Gottes Wort im Wechselspiel mit Musik für Cello, Orgel und Gesang“.

Mit Werken, unter anderem von Bach, Saint-Saëns, Massenet, Schostakowitsch, Rachmaninov und Cherubini, beeindrucken die regionalen Künstlerinnen Vera Terhoeven (Violoncello), Agnes Jovic (Orgel), Maria Jovic (Sopran) und Theresia Jovic (Sopran und Violine). Der Eintritt ist frei, über Spenden für das geplante „Haus der christlichen Nächstenliebe“ freut sich der veranstaltende Förderverein Wallfahrtskirche Waghäusel. zg