Berufsstart fit und gesund

Waghäusel.Der Jugend gehört die Zukunft. Diese Erkenntnis nutzen auch die Globus-Warenhäuser in Wiesental bei der Lehrlingsausbildung mit innovativen Ideen. Insgesamt 22 Auszubildende beteiligten sich an einer ganztägigen Schulung mit dem Schwerpunkt betriebliches Gesundheitsmanagement.

Initiator war Thomas Gerner, stellvertretender Gastronomieleiter und Gesundheitsmanager in Wiesental. „Die gezielte Förderung von Fähigkeiten und Eigenschaften unserer Azubis gibt ihnen die Möglichkeit, über sich hinauszuwachsen“, sagt der auch als „Apfelpapst“ bekannte Globus-Mitarbeiter.

Für Belastungen gewachsen sein

„Ein grundlegender Baustein ist dabei die physische und psychische Gesundheit, damit die jungen Menschen den heutigen und künftigen Belastungen gewachsen sind“, bestätigte Gerner, der diese präventiven Maßnahmen mit Spaß und Freude vermitteln möchte.

„Eigenständiges Handeln und Selbstvertrauen ist neben der Aneignung des fachlichen Wissens sehr wichtig“, sagt auch Mario Limbach, Globus-Geschäftsleiter in Wiesental, der sich über das Interesse der Auszubildenden an einer Fortsetzung des Workshops freut. Bei der Premiere wurden durch Vorträge und Übungen der Teamgeist und das Bewusstsein für die eigene Gesundheit gefördert. Neben dem Kochen in der Globus-Erlebnisküche wurde auch das Topfit-Studio besucht und an den Geräten die körperliche Fitness gestählt. „Unsere Auszubildenden sind die Zukunft unseres Unternehmens. Besonders im Hinblick auf Fachkräftemangel ist es wichtig, dass die Auszubildenden gesund ins Berufsleben starten, motiviert sind und nach der Ausbildung auch gerne in ihrem Ausbildungsbetrieb bleiben“, bilanzierte Personalchef André Nunold. klu

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 27.11.2018