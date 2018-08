Besteck wird gebraucht

Den Kindern in Afrika fehlt es an vielem: zum Beispiel Spielsachen. © wr

Oberhausen-Rheinhausen/Waghäusel.„Wir sammeln diesmal für bedürftige Mitmenschen überall auf der Welt: für Kinder, Jugendliche, Familien und Senioren“, lässt der „Konvoi der Hoffnung“ in Oberhausen-Rheinhausen/Waghäusel wissen. Die Konvoi-Aktion ist am Samstag, 1. September, von 8 bis 12 Uhr in Oberhausen, Weiherweg 22. „Alles wird direkt an Ort und Stelle geliefert und übergeben“, sagt der Vorsitzende Manfred Rölleke. „Wir bitten um gute, gebrauchsfähige Sachspenden, die wir auch weitergeben können.“

Dringend benötigt werden Ess- und Küchenbestecke. Auf der Sammelwunschliste stehen auch gut erhaltene und funktionstüchtige Fahrräder, gewaschene Kleidung, Werkzeug, Gartengeräte, Kinderwagen, Kinder- und Jugend-Betten, Matratzen, Kleinmöbel, Küchengeräte, Waschmaschinen, Kühl-/Gefrierschränke (nicht älter als zehn Jahre), Nähsachen und Stoffe, Wolle, Schreib- und Schulsachen, Musikinstrumente, kleine Bau- und Legosteine, Plüschtiere, haltbare Lebensmittel. Um Verpackung der Sachspenden in Bananenkartons wird gebeten. Außerdem bitten die Verantwortlichen des Konvois um Geldspenden zur Deckung der Frachtkosten für Lieferungen. Dringend benötigt werden Rollstühle. Für gelegentliche ehrenamtliche Tätigkeiten handwerklicher Natur sucht das Konvoi-Team noch Männer. wr

