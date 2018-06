Bestrahlungsanlage eingeweiht

Anzeige

Die Anlage kann bis zu 80 000 Paletten Sterilgut im Jahr verarbeiten. Die Produkte werden in den Transportpaletten bestrahlt und sind nach der Behandlung umgehend frei für den Verkehr. BGS unterhält neben ihrem Hauptsitz in Wiehl (bei Köln) und der Niederlassung in Bruchsal noch einen weiteren Standort in Saal an der Donau. Insgesamt beschäftigt der mittelständische Marktführer inzwischen mehr als 170 Mitarbeiter.

Vertrauen in die Region

Oberbürgermeisterin Cornelia Petzold-Schick begrüßte die Entscheidung des Marktführers den Standort auszubauen: „Wir haben mit BGS ein Unternehmen mit einer sehr innovativen Technologie in Bruchsal, das zum Beispiel auf der Seite der Materialwissenschaft für viele wichtige Branchen in Baden-Württemberg Dienstleistungen erbringt“, so die Oberbürgermeisterin. Der große finanzielle Einsatz sei Beleg für das Bekenntnis des Mittelständlers zum Standort Deutschland und speziell zu der Hightech Branche in Baden-Württemberg. „Bruchsal gehört zum Herz der deutschen Medizintechnik-Industrie“, erklärte Petzold-Schick bei der Eröffnungsfeier.

Die hervorragende logistische Anbindung Bruchsals war ein weiteres Argument für den Standort, wie Dr. Ostrowicki treffend ausführte: „Bruchsal bietet eine sehr gute Anbindung an das Medizintechnik-Netzwerk in Baden-Württemberg, aber auch an den sehr wichtigen Medizintechnikproduzenten Schweiz sowie an die Logistikzentren im Frankfurter Raum.“

Die hochmoderne Anlage erfüllt höchste Qualitätsanforderungen und erlaubt darüber hinaus, bei Bedarf des Marktes schnell zu reagieren. Damit werde der mittelständische Marktführer seinem eigenen Anspruch als innovativer, schneller und insbesondere verlässlicher Dienstleister für die Industrie gerecht, wie es in der Pressemitteilung weiter heißt. Neben der Sterilisation von Produkte aus dem Bereich Medizintechnik bildet die Materialveredelung verschiedener Kunststoffe mithilfe von Beta- und Gammastrahlen das zweite Standbein des mittelständische Marktführers. BGS bietet beide Leistungen an allen seiner drei Standorte an.

Mit den Beta- und Gammastrahlen werden pathogene Keime schnell, sicher und umweltfreundlich zerstört. Als Pionier der Branche hat das Unternehmen in Familienbesitz seit 1981 heute gängige Verfahren mitentwickelt. zg

