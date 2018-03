Betroffene begrüßen hilfreiche Methoden

Anzeige

Eine Braille-Tastatur am Computer ermöglicht Blinden beispielsweise die Texteingabe über die Punktschrift, und Menschen mit Autismus können eine virtuelle Umgebung als Lernfeld nutzen, um die menschliche Interaktion mit Kollegen zu üben. „Die Technik ist da, aber noch fehlt in vielen Unternehmen die Information über ihre Einsatzmöglichkeit“, sagt Linda Nierling, Sozialwissenschaftlerin und Koordinatorin des Forschungsprojekts. Mangelndes Wissen könne dazu führen, dass ein Betrieb die Einstellung eines Menschen mit Behinderung gar nicht erst in Betracht zieht. Grundsätzlich stellt die Studie nach Angaben des KITs fest, dass eine umfassende Änderung der gesellschaftlichen Einstellung gegenüber Menschen mit Behinderung Voraussetzung für eine inklusive Gesellschaft ist. Informationsbedarf sieht die Untersuchung auch bei Medizinern und den Nutzern selbst. Sie empfiehlt, dass ausgebildete Fachleute Ärzte und Menschen mit Behinderungen beraten, um angesichts der Vielfalt technischer Assistenzen die hilfreichste zu wählen. „Die Unterschiede zwischen medizinischen, speziell für Menschen mit Behinderungen entwickelten technischen Hilfen und allgemein genutzten Geräten verschwimmen immer mehr, allerdings dauert der Zulassungsprozess für Medizinprodukte erheblich länger“, sagt Nierling.

Hohe Erwartung an Forschung

Viele Erwartungen richteten sich auf Forschungserfolge. Doch könnten schon jetzt vorhandene Technologien effektiver genutzt werden, wenn die Geräte einfacher zu bedienen wären. Jeweils vorbildliche Beispiele staatlicher Regulierungen für die Förderung der Integration hat die Studie in Schweden, Ungarn, Portugal und Deutschland betrachtet. In Zukunftsszenarien zeigt die Untersuchung, wie sich die Gesellschaft barrierefrei entwickeln kann.

Dabei stellen die Szenarien beispielsweise eine inklusive Gesellschaft einer solchen gegenüber, in der Vorurteile vorherrschen, und betrachten unterschiedliche Grade der technologischen Weiterentwicklung, die wirtschaftliche Situation und die Rolle des Staates. zg/nina

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 07.03.2018