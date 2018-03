Bezirke bald barrierefrei

Anzeige

Waghäusel.Bei der Sitzung des Waghäuseler Gemeinderats wird am Montag, 19. März, um 19 Uhr im Rathaussaal ein Vertreter des Mobilfunkanbieters Telefonica einen Sachstand über den Antennenstandort auf den Zuckersilos geben. Danach wird der CDU-Antrag zur Beschlussfassung über die Ausschreibung für die Auftragsvergabe zum Abriss der beiden Türme behandelt werden.

Auf Antrag der SPD- und NEW-Fraktion sollen die kirchlichen Kindertageseinrichtungen nur noch 25 Tage schließen. Auf der Tagesordnung steht die Anmietung von Flächen in der Gemeinschaftsunterkunft des Landkreises für die Anschlussunterbringung der Asylbewerber sowie der barrierefreie Ausbau der Bushaltestellen in allen drei Stadtteilen. Behandelt wird auch das Baugebiet Oberspeyererfeld in Wiesental sowie der Ausbau der Breitbandversorgung in Kirrlach. klu