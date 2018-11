Bigband tritt mit Femu auf

Waghäusel/Altdorf.„Die Bigband der Musikschule Waghäusel-Hambrücken steht unter der Leitung von Yannick Trares. Der junge Dirigent leitet auch die Feldmusik (Femu) Altdorf im Schweizer Kanton Uri und pendelt deshalb regelmäßig zwischen dem Bruhrain und der Schweizer Ortschaft. Aus dieser Verbindung wurde die Idee eines gemeinsamen Konzerts entwickelt.

Am 2. November startete der Bus von Waghäusel in Richtung Alpen und erreichte rechtzeitig zur einzigen gemeinsamen Probe das Schweizer Städtchen. Yannick Trares hatte mit beiden Orchestern die Stücke „Gonna Fly now“ und „In The Mood“ einstudiert. Die Unterbringung der Bigband-Aktiven erfolgte in Privathäusern, wodurch die Freundschaft der beiden Orchester weiter gefestigt wurde. Die Altdorfer Feldmusiker mit ihrem Vorsitzenden Philipp Oechslin hatten den Aufenthalt mit einem Besuchsprogramm perfekt organisiert.

Jazz-Klassiker auf der Bühne

Das Konzert am Samstagabend lief unter dem Motto „The Jazz Connection“, wobei der erste Teil von dem gastgebenden Verein gestaltet wurde. Nach der Pause sorgten die als „Band mit coolem Sound“ angekündigten Aktiven der Musikschule Waghäusel-Hambrücken für zusätzliche Stimmung.

Mit Sängerin Lisa Bier hatte die Bigband eine mitreißende Mischung aus Jazz-Klassikern und Funk-Stücken wie „Superstition“ von Stevie Wonder bis hin zu aktuellen Hits wie „Don´t know why“ von Norah Jones geboten und das Schweizer Publikum begeistert.

Besuch 2020 geplant

Fulminanter Abschluss des Konzerts war der gemeinsame Auftritt von 21 Musikern der Bigband mit den 43 Feldmusikern aus Altdorf. Selbst der Arrangeur der beiden Stücke „Gonna fly now“ und „In the mood“, Marcus Frey, der Mitglied der Bigband aus Waghäusel und Hambrücken ist, zeigte sich von der Klangfülle dieses großen Orchesters begeistert. Ein Gegenbesuch ist 2020 vorgesehen. klu

