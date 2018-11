Biker starb noch in der Nacht

Rheinstetten. Bei einer Kollision zwischen einen Feuerwehrwagen und einem Motorrad ist der 56 Jahre alte Fahrer des Motorrads im Krankenhaus gestorben. Sein 18-jähriger Sohn, der als Sozius mit auf dem Bike saß, schwebt noch in Lebensgefahr.

Wie die Polizei mitteilte, wollte der 29-jährige Fahrer des Feuerwehrfahrzeuges am Sonntag, 18.50 Uhr von der Rheinstraße nach links in die Tullastraße abbiegen. Hierbei übersah er das entgegenkommende Motorrad.

Der Motorradfahrer versuchte noch, durch eine Vollbremsung einen Zusammenprall zu verhindern, kam hierdurch jedoch zu Fall und prallte gegen das abbiegende Feuerwehrfahrzeug. Er wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle reanimiert werden musste. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Auch sein Sohn wurde bei dem Unfall schwer verletzt und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert.

Rückfahrt von Umzug

Zur genauen Klärung des Unfallherganges wurde durch die zuständige Staatsanwaltschaft ein Gutachter beauftragt. Das Feuerwehrfahrzeug befand sich nicht auf einer Einsatzfahrt. Das Löschfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Rheinstetten Abteilung Neuburgweier war gerade auf dem Rückweg zum Feuerwehrgerätehaus. Die Besatzung des Fahrzeuges war zuvor auf dem St. Martinsumzug in der Festhalle.

Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 10 000 Euro. Der Rettungsdienst war mit zwei Rettungswagen und zwei Notärzten vor Ort. Die Feuerwehr Rheinstetten war mit einem Rüstzug im Einsatz. Die Unfallstelle wurde durch die Kameraden ausgeleuchtet.

Der Fahrer des Feuerwehrwagens sowie die Kameraden der Feuerwehr mussten vor Ort von Notfallseelsorger betreut werden. Im Nachgang zu dem Einsatz wurde diese auch im Feuerwehrhaus durch die Notfallseelsorger weiter betreut. pol/zg

