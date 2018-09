Biker stirbt bei Unfall

Rheinstetten.Bei einem Verkehrsunfall ist am Freitag in Rheinstetten (Landkreis Karlsruhe) ein 55 Jahre alter Motorradfahrer ums Leben gekommen. Laut Polizeiangaben überholte er gegen 14.30 Uhr auf der Herrenalber Straße/K 3581 eine Fahrzeugkolonne und prallte dabei gegen ein nach links auf einen Waldweg abbiegendes Auto. Am Steuer des Wagens saß eine ebenfalls 55 Jahre alte Frau. Sie erlitt schwere Verletzungen. Der Motorradfahrer starb noch am Unfallort.

Laut Polizei entstand ein Gesamtunfallschaden in Höhe von rund 17 000 Euro. Die Kreisstraße war während der Unfallaufnahme bis zum Abend gesperrt. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Karlsruhe, Telefon 0721/94 48 40, in Verbindung zu setzen. lsw/beju

