Bilder zeigen multikulturelle Realität der Globalisierung

Anzeige

Beim Besuch in seinem Atelier im Anbau seines Hauses in Philippsburg herrscht ein besonderes Flair. Accessoires wie Federn, Trommeln und Schnitzereien entführen in die besondere Welt des Künstlers. Die aus einer Mischung aus Erlebtem und Fiktivem entstandenen Porträts regen durch ihre souveräne Ausdruckskraft den Betrachter zum Nachdenken an. Nachdenken über soziale Beziehungen und die Repräsentation von Minderheiten in der westlichen Kultur-Gesellschaft und auch der Kunstgeschichte. Damit schafft Bentz schafft eine neue Art der Bilderzählung über multikulturelle Realität in Zeiten der Globalisierung.

Der fast 75-jährige Philippsburger Meisterschüler des Karlsruher Kunstmalers und Grafikers Theo Sand hat Zeichen gesetzt – nicht nur in der lokalen Kunstszene. Seit 30 Jahren führt er mit viel Erfolg die „Künstlergilde Oberhausen“. Seit 1972 beteiligt er sich auch an Ausstellungen in Italien, Frankreich, Polen, Luxemburg, Österreich und Ungarn. Nun also auch endlich wieder in seiner Heimatstadt. Bis Freitag, 25. Mai, werden seine Werke zur Regelöffnungszeit der Volksbank Bruhrain-Kraich-Hardt am Marktplatz zu sehen sein.

© Mannheimer Morgen, Montag, 16.04.2018