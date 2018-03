Bilingualer Unterricht

Anzeige

Karlsruhe.Ab dem kommenden Schuljahr wird die Werner-von-Siemens-Schule Karlsruhe offiziell eine bilinguale Grundschule. Wie die Stadt in einer Pressemitteilung schreibt, praktiziert die Einrichtung bereits seit dem Schuljahr 2007/2008 einen bilingualen Schulversuch – genau wie weitere Grundschulen im Land auch. Das heißt, dass den Schülern der bilinguale Zweig in Französisch im Rahmen dieses Versuchs offen steht. Im baden-württembergischen Kultusministerium hat nun die Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann entschieden, dass 14 Schulen im Land aus der Versuchs- in die Regelphase treten dürfen – darunter die Werner-von-Siemens-Schule.

Zwei Lehrkräfte zeitgleich

Das Angebot in Karlsruhe wurde seit Beginn des Schulversuchs von rund 850 Schülern aus dem gesamten Stadtgebiet wahrgenommen. Allein in diesem Jahr werden 77 Schüler im bilingualen Zug der Werner-von-Siemens-Grundschule unterrichtet.

Der bilinguale Unterricht findet im Fächerverbund Mensch Natur und Kultur oder im Sportunterricht statt. Nach dem Prinzip „une personne – une langue“ werden die Kinder in den bilingualen Stunden von zwei Lehrkräften zeitgleich unterrichtet, wobei die eine Deutsch, die andere Französisch spricht. Dabei findet kein simultanes Übersetzen, sondern ein Wechsel der Unterrichts- und somit auch der Sprachphasen statt. zg