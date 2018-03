Blaues Blütenmeer im Botanischen Garten

Anzeige

Karlsruhe.Die Gebäude des heutigen Botanischen Gartens, vor deren Halbrund sich die große Wiese mit den Blausternen ausbreitet, sind derzeit geschlossen. Wie die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg in einer Pressemitteilung schreiben, stammen die Glashäuser aus dem 19. Jahrhundert und wurden ursprünglich vom Architekten Heinrich Hübsch entworfen, von dem auch das Gebäude der Kunsthalle stammt. Auch die historischen Gewächshäuser aus Metall und Glas sind derzeit geschlossen: Sie werden umfassend saniert. Ende April sollen sie wiedereröffnet werden – mit einer Gestaltung und Bepflanzung, die sich an den historischen Vorlagen aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts orientiert. Die Anlagen in den Schauhäusern können dabei sogar auf archäologische Befunde verweisen. Karlsruhe wird dann über ein Monument der Gartenkultur dieser Zeit verfügen.

Der Sibirische Blaustern, der erste Frühlingsbote im Botanischen Garten, kam ursprünglich als Import für die herrschaftlichen Gärten nach Mitteleuropa. Von den Gartenanlagen aus verwilderte die Zwiebelpflanze schnell. Im Botanischen Garten in Karlsruhe wurden immer exotische Pflanzen kultiviert. Schon der Stadtgründer, Markgraf Karl Wilhelm (1679-1738) sammelte fremde und ausländische Gewächse – und er war der Leidenschaft für Tulpen verfallen. Der Blühzustand, den Thomas Huber, der Leiter des Botanischen Gartens fotografiert hat, kann bei kühlem Wetter noch die nächsten 14 Tage bestaunt werden. (Bild: Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg )

Info: Weiter Informationen unter www.botanischer-garten-karlsruhe.de und www.schloesser-und-gaerten.de