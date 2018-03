Blick aufs Benefizfest

Anzeige

Geplant sind auch die Beteiligung am Ferienprogramm in der Stadt, am Hoffnungslauf und Umwelteinsätze. Zudem wollen die DIF-Vereinsvertreter abermals mehrere Schulen in der Region besuchen und dort im Unterricht über ihre Arbeit berichten. Volker Widmann stellte der Versammlung ein mögliches Projekt vor, das von der Postbank gefördert werde. Dabei geht es um eine kunstvolle Verschönerung des Schulhofs der Bolandenschule, woran der Integrationsverein mitwirken will.

Wie es hieß, sei der Verein für Integration, Dialog und Freundschaft der erste „Integrationsverein“ in ganz Deutschland, der nicht nur für eine bestimmte ethnische Gruppe, sondern religions- und parteiübergreifend für alle Nationen offensteht.

Im DIF Waghäusel ist ein gutes Dutzend verschiedener Herkunftsländer vertreten. Die Zahl wird sukzessive erweitert. Zu der Schar der Mitglieder gehört auch Comedian Osman Citir, der sein Motivationsprogramm im vergangenen Jahr an mehreren Schulen vorstellte. wr

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 27.03.2018