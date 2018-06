Block 2 nach Revision jetzt wieder am Netz

Anzeige

Philippsburg.Der Block 2 des Kernkraftwerks Philippsburg (KKP 2) ist nach Abschluss der jährlichen Revision seit gestern Mittag wieder am Netz. In den vergangenen Wochen wurden in der Anlage Prüf- und Instandhaltungstätigkeiten durchgeführt, Brennelemente ausgetauscht und mehrere technische Projekte erfolgreich umgesetzt, wie es in einer Pressemitteilung der EnBW heißt.

„Seit heute leistet KKP 2 wieder – gemeinsam mit Block II in Neckarwestheim – einen wichtigen Beitrag zur stabilen und klimafreundlichen Stromerzeugung in Baden-Württemberg. Beide Anlagen zusammen decken etwa ein Drittel des gesamten Stromverbrauchs in unserem Bundesland“, erläuterte Christoph Heil, Geschäftsführer Leistungsbetrieb der EnBW Kernkraft am Donnerstag. „Für die zuverlässige Stromversorgung investieren wir nach wie vor in die Sicherheit unserer Kernkraftwerke. Die nun abgeschlossene Revision von KKP 2 ist dafür ein sehr gutes Beispiel. Unseren hohen Anspruch an die Sicherheit setzen wir aber gleichermaßen auch beim Rückbau um – also konkret beim Abbau der Anlage in Obrigheim sowie bei den Einserblöcken in Philippsburg und Neckarwestheim“, erklärte Christoph Heil in der Pressemitteilung der EnBW weiter.

3500 Punkte abgearbeitet

„Die diesjährige Revision von KKP 2 umfasste umfangreiche Tätigkeiten, die wir erfolgreich umsetzen konnten. Die Revision hat durch das bewährte und professionelle Zusammenspiel der internen und externen Mitarbeiter sehr gut funktioniert. Insgesamt haben wir gemeinsam rund 3500 einzelne Tätigkeiten erledigt, die überwiegend nur bei abgeschalteter Anlage möglich waren“, berichtet Thomas Franke, Leiter der Anlage KKP 2.