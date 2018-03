„Blütenpracht“ eröffnet nach Umbau

Anzeige

Waghäusel-Kirrlach.Neueröff-nung nach einem erfolgreichen Umbau feiert am 16. und 17. März die „Blütenpracht“ in Kirrlach. Inhaber Udo Schwarz bietet in der Bruchsaler Straße gegenüber dem Modehaus Adler seit acht Jahren eine große Auswahl an Beet- und Balkonflor, Accessoires für Heim und Garten sowie Grabgestecke und Blumenschalen an. Mit Angeboten auf ausgewählte Pflanzen will sich „Blütenpracht“ am Wochenende bei seinen Kunden bedanken. Dabei legt Schwarz mit seinen Mitarbeitern besonderen Wert auf den Marktcharakter seines Angebots, wobei der Mensch ganz im Mittelpunkt steht.

„In der heutigen Zeit ist es wichtig den Einzelhandel zu stärken und wieder auf die Zwischenmenschlichkeit zu setzen“, betont Schwarz, der Pflanzen gerne auch nach Hause liefert sowie auf Wunsch Kästen und Schalen auch direkt vor Ort bepflanzt. „Wir verzichten auch künf-tig auf Social Media Plattformen wie Facebook und Instagram und konzentrieren uns weiter auf den persönlichen Kontakt“, bestätigt der Blumenliebhaber, der drei Mitarbeiter beschäftigt. Darunter mit Dominik Reuther auch einen Auszubildenden. Einen Großteil der von „Blütenpracht“ angebotenen Pflanzen werden selbst produziert, wobei Regionalität und Qualität bei der Auswahl wichtige Kriterien sind. Zu einem besonderen Gütesiegel wird die Tatsache, dass Kunden von „Blütenpracht“ bei dem jährlich in Waghäusel durchgeführten Blumenwettbewerb häufig vordere Plätze belegen.

„Darüber freuen wir uns natürlich sehr“, bestätigt Udo Schwarz, der mit seinem Team hohen Wert auf Kundenzufriedenheit legt. klu