BMW-Fahrerin mit Waffe bedroht

Anzeige

Karlsruhe.Ein bislang unbekannter Mann wollte am Mittwochnachmittag das Auto einer 52-Jährigen rauben. Als sie sich wehrte, flüchtete er vom Tatort.

Die Frau stellte ihren BMW X3 kurz nach 16 Uhr in einer Parklücke vor einer Apotheke in der Essenweinstraße ab. Plötzlich klopfte ein Mann an die Scheibe der Fahrertür, worauf die 52-Jährige diese einen Spalt öffnet. Der Mann teilte in höflichem Ton mit, dass er ihr Auto bräuchte und sie aussteigen solle. Die Frau erkannte eine Pistole, die der Täter in der linken Hand hielt, sie damit aber nicht direkt bedrohte, und folgte zunächst den Anweisungen des Unbekannten. Als sie nach dessen linkem Arm griff, flüchtete er über die Georg-Friedrich-Straße in Richtung Gerwigstraße.

Der Täter wird als 25 bis 30 Jahre alt, rund 1,70 Meter groß und schmächtig beschrieben. Er hatte hellbraune halblange Haare und trug eine Brille. Bekleidet war er mit einem beigen Blouson und blauer Jeans. Weiterhin hatte er eine schwarze Umhängetasche dabei. Während der Flucht zog er eine schwarze Schildmütze auf. Zeugen sollen sich beim Kriminaldauerdienst Karlsruhe, Telefon 0721/6 66 55 55, melden. pol