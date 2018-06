Bobbycar-Rennen am autofreien Sonntag

Anzeige

Oberhausen-Rheinhausen.Die Zahl 17 spielt beim autofreien Sonntag gleich zwei Mal eine Rolle. Denn wie der Zufall so will, findet der inzwischen 17. „Tag ohne Auto“ am Sonntag, 17. Juni, in der Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen statt.

Einen „Super-Sport-Aktions-Tag“ bietet anlässlich des inoffiziellen Feiertags der Turnverein TVO bereits ab 10 Uhr im Jahnstadion mit einem elfteiligen Sport- und Unterhaltungsprogramm an. Dazu gehören der Bambini-Lauf, die Abnahme des Sportabzeichens, Auftritte der „TVO-Tanzmäuse“ und der „Clownine Julchen“. Darüber hinaus gibt es eine Hüpfburg, ein Bobbycar-Wettrennen, „Ultimate Frisbee“-Spiele, Kinderschminken, Klettern an der Sternsprossenwand, Glitzertattoos und TVO-Dampfnudeln zur Stärkung.

Der autofreie Sonntag soll zu einem „Tag für die ganze Familie“ werden. Die Gemeindeverwaltung hofft auf zahlreiche Teilnehmer und Mitwirkende, auch auf Scharen von Fußgängern und Spaziergängern, Radfahrern und Inline-Skatern. Besonders umweltfreundlich geht es an diesem Tag in der Zeit von 10 bis 20 Uhr zu. An vielen Stationen und Stellen ist dann auch für das leibliche Wohl gesorgt.