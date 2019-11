"Bohemian Rhapsody " als Chor auf die Bühne bringen

Vor rund 45 Jahren ist ein Song entstanden, der auch heute noch das Zeug zum Nummer-Eins-Hit hat. Der Siegertitel der SWR1 Hitparade 2018 in Baden-Württemberg ist "Bohemian Rhapsody" von Queen. Zwei Wochen lang haben Menschen in ganz Baden-Württemberg für ihre Lieblingssongs abgestimmt, mehr als 250.000 Stimmen wurden abgegeben. Diesem Kult-Hit und weiteren Stücken von Queen widmet sich ein neues Chorprojekt in Wiesental. Vorsorglich hatte man die erste Probe in den großen Pfarrsaal verlegt. Dass allerdings rund 130 Sänger kamen, die obendrein einen fantastischen ersten Chorsound hören ließen, hielt der ansonsten eher wenig sprachlose Chorleiter Markus Zepp für einen Streich der „versteckten Kamera“. Der Spirit Freddie Mercurys ist übergesprungen. „Einfach mal schnuppern, einfach mal singen – unter der Dusche geht’s doch auch, vom groovenden Queen-Sound anstecken lassen …“, so ist auf dem Flyer für den Projektchor „Queen Wiesental 2020“ zu lesen. Ob man noch mitmachen könne, wurde nach der Probe gefragt. Ja, das kann man jederzeit. Man kann an einem beliebigen Donnerstag (außerhalb der Ferien) von 19 bis 20 Uhr einfach dazu kommen und es im katholischen Pfarrzentrum Waghäusel-Wiesental (Schanzenstraße 1c) ausprobieren. Es gibt kein Vorsingen, keine zwingende Vereinsmitgliedschaft, keine Anwesenheitslisten, keine längerfristige Verpflichtung. Noten werden gestellt. Ziel des Projektes ist eine große Queen-Revival-Gala im September 2020 in Wiesental und Nußloch zusammen mit der renommierten Band „The Queen Kings“ und Sascha Krebs als Mercury-Double. Weitere Informationen bei Birgit Decker, Telefon 07254/7 35 49, E-Mail: Birgit-Decker@t-online.de