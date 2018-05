Botschaften erstrahlen in Bildern

Beim Auftakt der Schlosslichtspiele Karlsruhe im vergangenen Jahr ist ein Ausschnitt der Projektion „Structures of Life“ von Maxin10sity zu sehen. In diesem Jahr beginnt das Spektakel am 28. Juli. © dpa

Karlsruhe.Die neue Spielzeit der Schlosslichtspiele Karlsruhe, die am 28. Juli ihre Premiere feiert, steht unter dem Motto von Arthur C. Clarke: Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic (Jede fortgeschrittene Technologie ist von Magie nicht mehr zu unterscheiden). Das schreibt das Karlsruher Marketing und Event Unternehmen in einer Pressemitteilung.

Bis zum 9.

...

Sie sehen 12% der insgesamt 3284 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 09.05.2018