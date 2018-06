Brand durch „Heißen Stein“

Anzeige

Oberhausen-Rheinhausen.Wegen eines „Heißen Steins“ auf einer Herdplatte ist in der Jahnstraße ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, stellte der 49-jährige Bewohner am Samstag, 12 Uhr, den Stein auf die Herdplatte und lies ihn dann außer Acht. Die Hitze steckte zunächst die Küche in Brand und breitete sich schließlich aus.

Auch der Nebenanbau fing Feuer. Mehrere Feuerwehrfahrzeuge, Rettungsdienste sowie Streifenwagen waren im Einsatz. Während der Löscharbeiten musste die Straße zeitweise komplett gesperrt werden. Der Verkehr wurde über die Marienstraße und Schanzenstraße umgeleitet. Alle Personen blieben unversehrt. Den Schaden schätzt die Polizei auf 15 000 Euro. pol