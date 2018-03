Anzeige

Waghäusel-Wiesental.„Brot für die Welt“: Diese bundesweite Aktion der evangelischen Kirche gibt es seit 1959. In der Pfarrei Wiesental ist nun die katholische Aktion „Brot für Sankt Jodokus“ gestartet worden. Ab Samstag, 17. März, kann in der Wiesentaler Traditionsbäckerei Maag (Schanzenstraße 41) – und auch in der „Backecke Kerrloch“ (Kärntener Straße 12) – das Jodokusbrot gekauft werden. Vorbestellungen sind möglich.

Verwendet werden 50 Prozent Roggen und 50 Prozent Weizen. „Wir backen nach herkömmlicher Art noch mit hauseigenem Natursauerteig und mit hochwertigen, ausgewählten Zutaten aus der Region“, sagt Bäcker Mario Maag. Das Brot wiegt 500 Gramm. 50 Cent des Verkaufspreises kommen der dringend notwendigen und umfänglichen Kirchenrenovierung der Jodokus-Pfarrkirche zugute.

Brot spielt nicht nur beim Start der Aktion eine große Rolle, sondern auch in der Bibel: Dort kommt das Wort „Brot“ mehr als 350 Mal vor, oft auch als Synonym für Nahrung. So heißt es in Johannes 6,35: „Jesus aber sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern.“