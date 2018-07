Bürger dürfen jetzt entscheiden

Mit dem neuen Logistikzentrum wird der schon jetzt hohe Lkw-Verkehr, wie hier am benachbarten Goodyear-Gelände, weiter zunehmen, befürchtet die BI. © wr

Philippsburg.Zum ersten Mal in der Geschichte der Stadt Philippsburg kommt es zu einem Bürgerentscheid. Am Sonntag, 9. Dezember, werden die Wahlberechtigten an die Urnen gerufen, um über eine Bebauungsplanänderung abzustimmen. Der im März getroffene Mehrheitsbeschluss des Gemeinderats sieht vor, dass sich auf dem 14,5 Hektar großen Gelände der ehemaligen Salmkaserne ein Großlogistiker in einer

...

Sie sehen 9% der insgesamt 4658 Zeichen des Artikels

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 26.07.2018