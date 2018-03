Bürger malen ein Gemeinschaftsbild

Anzeige

Waghäusel-Wiesental.Jetzt starten sie mit einem bunten Knall: Erst waren sie zu dritt, bald darauf zu sechst. Beim ersten offenen Treffen meldeten sich bereits zwölf Künstler. Aber es sollen noch viel mehr werden. „Wir gehen davon aus, dass es in den drei Waghäuseler Stadtteilen so 50 bis 60 einheimische Künstler gibt“, sagen die Sprecher Anita Medjed-Stumm, Birgit Federmann und Thomas Schuhmacher, die als Ansprechpartner fungieren.

Der neue Zusammenschluss nennt sich „Kunststrategen – Wagnis Kunst Waghäusel“. Jetzt treten die Protagonisten erstmals als bunte Truppe an die Öffentlichkeit und präsentieren sich auf dem Wiesentaler Frühlingsfest am 18. März in den Räumen von „Elektro Mauk“, ehemals „Kircheis Agentur“. Elf Kunstschaffende aus der Stadt sind an Bord.

Ölgemälde mit spezieller Technik

Ein Highlight ist sicherlich die Vorführung „Bob Ross Livepainting“ in der Zeit zwischen 15 bis 16 Uhr, arrangiert von Thomas Schuhmacher als zertifizierter Bob Ross Instructor. Innerhalb von 30 bis 50 Minuten entsteht ein Ölgemälde in der speziellen Bob Ross Technik mit der typischen Impression der kanadischen Hochgebirgslandschaft.