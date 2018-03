Bürger wollen angepasste Öffnungszeiten

Anzeige

Oberhausen-Rheinhausen.Das Rathaus in Oberhausen ist deutlich in die Jahre gekommen und erfüllt beispielsweise in Bezug auf die Barrierefreiheit längst nicht mehr modernen Anforderungen. Daher hat die Gemeinde beschlossen, das Rathaus entweder zu sanieren oder komplett neu zu bauen. Bevor weitere Schritte unternommen werden, beschäftigen sich die Verantwortlichen seitens der Verwaltung intensiv mit dem Thema. Denn wenn schon so viel Geld in die Hand genommen wird, soll das Ergebnis auch entsprechend aussehen.

Dazu haben sich in den vergangenen Wochen und Monaten Bürgermeister Martin Büchner und sein Mitarbeiter Dominic Sievert während eines Lehrauftrags mit Studenten der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl zusammen getan und verschiedene Aspekte und Anforderungen für die „Entwicklung eines Konzepts für ein modernes, kunden- und mitarbeiterfreundliches Rathaus für die Gemeindeverwaltung Oberhausen-Rheinhausen“ zusammen getragen.

Bevölkerung befragt

„Die Idee war, die zukünftigen Mitarbeiter einer Verwaltung zu fragen, wie sie ihren Arbeitsplatz sehen“, sagte Bürgermeister Martin Büchner auf der Gemeinderatssitzung. Vier Studenten der Arbeitsgruppe waren angereist um den Gemeinderäten ihr Konzept vorzustellen. Bereits im Vorfeld hatten sich die Studenten mit den Mitarbeitern im Rathaus unterhalten um Anregungen und Wünsche direkt mit in die Betrachtungen einfließen zu lassen. Eine Umfrage in der Bevölkerung ergab weitere wichtige Erkenntnisse, wie sich die Bürger ihr Rathaus vorstellen und wünschen.