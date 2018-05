„Bund soll Mehrkosten bei Salierbrücke decken“

Anzeige

Oberhausen-Rheinhausen/Speyer.„Mein Bestreben ist es, eine vernünftige, tragbare Lösung für die Sanierungsmaßnahme der Salierbrücke zu finden“, hat Bundestagsabgeordneter Olav Gutting (CDU) aus Oberhausen-Rheinhausen in einer Mitteilung bekundet. Aus diesem Grund habe er ein Schreiben an den neuen Parlamentarischen Staatssekretär beim Bundesminister für Verkehr, Steffen Bilger, gerichtet, in dem er mit Nachdruck darum bittet, „dass der Bund als Träger der Straßenbaulast im Zusammenhang mit der Sanierungsmaßnahme der Salierbrücke die für den ÖPNV entstehenden finanziellen Mehrkosten übernimmt.“

So schreibt er: Bei den laufenden Gesprächen vor Ort gehe es den Beteiligten derzeit um eine Verständigung auf Begleitmaßnahmen, mit denen man die für den Zeitraum der Sanierungsmaßnahmen vorauszusehenden beträchtlichen Verkehrsbehinderungen so gering wie möglich halten kann. Inzwischen haben sich die Gesprächspartner auf eine Reihe von Maßnahmen verständigen können. „Einzig die Vertreter des ÖPNV aus dem Rhein-Neckar-Kreis sind zurzeit aus diesem Kreis ausgeschieden, denn sie befürchten nicht zu Unrecht für den ÖPNV – dessen Betrieb nur unter Hinnahme beträchtlicher Umwege aufrecht zu erhalten ist – einen erheblichen Kostenanstieg“, betont Gutting. Diese Ausgaben könne man nicht ohne Weiteres dem Verkehrsverbund Rhein Neckar (VRN) anlasten. So sei es durchaus verständlich, dass sich der VRN nicht so einfach ins gemeinsame Boot holen lasse, bevor nicht die Kostenfrage geklärt sei.

„Die von mir und Abgeordnetenkollegen favorisierte Lösung einer einspurigen Daueröffnung in Richtung Speyer für den Individualverkehr, für Krankentransporte und Kleinbusse – insbesondere für den Schülertransport – darf nicht an der fehlenden Kostenübernahme scheitern.“ Die Umstellung beim ÖPNV auf Kleinbusse mit Sitzplätzen, die in Richtung Speyer die Salierbrücke nutzen und in umgekehrter Richtung die Ausweichstrecke über die A 61, sei zwangsläufig mit erheblichen Kosten verbunden. Dies dürfe aber kein Hinderungsgrund sein, die Öffnung für den Individualverkehr im „One-way-Dauerbetrieb“ in Frage zu stellen.