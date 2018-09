Bundeswehr übt den Ernstfall

Bruchsal/Region.Die größte ABC-Abwehrübung, die bis dato in der Nato oder der EU stattgefunden hat, beginnt am Freitag, 14. September. Einschließlich dem ABC-Abwehrbataillon 750 „Baden“ aus Bruchsal sind insgesamt rund 1300 Soldaten aus 14 Nationen in vier Ländern beteiligt, wie das Landeskommando Baden-Württemberg in einer Pressemitteilung schreibt.

Die internationale Übung „Coronat Mask“ unter Leitung des ABC-Abwehrkommandos der Bundeswehr in Bruchsal ist Teil der deutschen Initiative „Framework Nations Concept“ (FNC). Deutschland hat dabei als Rahmennation für die ABC-Abwehr und den Schutz vor chemischen und biologischen, radiologischen und nuklearen Gefährdungen eine koordinierende Rolle in der Nato inne.

Der Übungsraum im Bereich Baden-Württemberg hat eine Ausdehnung von rund 240 mal 150 Kilometern länge und umfasst damit eine Gesamtfläche von circa 31 000 Quadratkilometern. Das Gebiet erstreckt sich von der Grenze zu Frankreich bis nach Augsburg, und von der Linie Karlsruhe-Stuttgart-Ulm bis an die Grenze von Österreich und der Schweiz.

Kontakt mit der Bevölkerung

Die Besonderheit dieser Übung liegt unter anderem im Charakter eines freilaufenden Manövers, in der die übende Truppe nicht an militärische Einrichtungen und Liegenschaften gebunden ist. Absicht ist es, die Truppe in Gebäuden und Infrastruktur der Gemeinden und des zivilen Umfeldes in sogenannten Verfügungsräumen unterzubringen. Somit werden die Soldaten in ein realistisches Szenario der Landes- und Bündnisverteidigung versetzt, in dem sie mit der Zivilbevölkerung in Kontakt treten und aus diesen Räumen heraus operieren müssen.

Die abwehrspezifischen Aufträge zur ABC-Sicherheit, die durch die Soldaten erfüllt werden müssen, finden aber dennoch auf militärischem Gelände oder in Kooperation mit zivilen Firmen der chemischen Industrie auf deren Liegenschaften statt. Dies bedeutet allerdings, dass im gesamten Übungsraum mit Kfz-Marschbewegungen zu rechnen ist, wie es in der Mitteilung weiter heißt.

Durch den Charakter einer freilaufenden Übung ist nicht vorhersehbar, ob, wann und vor allem wo die Soldaten in dem weitläufigen Gebiet üben werden. Am Mittwoch und Donnerstag, 26. und 27. September, präsentieren sich in Bruchsal alle an der Übung teilnehmenden Nationen mit ihrem Gerät. Außerdem wird bei einem Antreten aller Wehren auf dem Schlossplatz in Bruchsal die Übung offiziell beendet und die Führung des ABC-Abwehrkommandos der Bundeswehr übergeben, wie es in der Mitteilung abschließend heißt. zg

