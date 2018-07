Bunte Bilder und Musik rund um das Schloss

Anzeige

Freuen können sich die Besucher in diesem Jahr auf die bereits vierte Show der Publikumslieblinge „Maxin10sity“, die die Fassade in eine Zirkusarena verwandeln. Spektakulär wird die Show durch die Verbindung von Aufnahmen realer Akrobaten, die in Kombination mit Animationen auf der Schlossfassade zu tanzen und zu klettern scheinen.

Foodtrucks zum Finale

Die Show von „Global Illumination“, einem ungarischen Künstlerkollektiv, das erstmals in Karlsruhe dabei ist, führt durch die Entwicklung humaner Technologien, analoger Maschinen, über Lochkarten, 8-Bit-Prozessoren und PCs bis hin zu künstlichen neuronalen Netzen. Erzählt wird die Geschichte von Apparaten, Maschinen und Codes, die den digitalen Wandel eingeleitet haben und Raum für die kreative Vorstellungskraft des Menschen öffnen. Bei Jonas Denzel hingegen wird das Karlsruher Schloss nicht nur zum Licht-, sondern auch zum Klangkörper. Menschliche Hände bringen es zum Schwingen und Klingen. Sie spielen auf der Schlossfassade wie auf einem Instrument.

Während der Schlosslichtspiele werden auch wieder zahlreiche weitere Veranstaltungen auf dem Schlossplatz stattfinden: am 11. August das Finale um die Goldene Gitarre, am Wochenende 24. bis 26. August die Karlsruher Jazz Night Vol. 2, die SWR1-Band und die SWR4-Sommernächte. Am Finalwochenende der Schlosslichtspiele, 7. bis 9. September, geht die „Foodtruck Convention“ in ihre dritte Auflage. Rund um das Großherzog-Karl-Friedrich-Denkmal gibt es dann die verschiedensten kulinarischen Genüsse zu erleben. zg/beju

Info: Weitere Informationen unter www.schlosslichtspiele.info.

© Mannheimer Morgen, Montag, 02.07.2018