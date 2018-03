„Camassia“ weist akustisch den Weg für Blinde

Anzeige

Video Lokales "Camassia" im Feldtest

Einfache Anwendung

Die Anwendung sei denkbar einfach, sagt Dr. Sebastian Ritterbusch, Projektmanager bei iXpoint, der die Entwicklung der App geleitet hat: „Der Nutzer hält das Smartphone in Laufrichtung und sobald die Farbeigenschaften des Weges erfasst sind, kann es losgehen.“ Mit einer Verzögerung von maximal einer zehntel Sekunde wird die Information akustisch dargestellt, die Töne kann der Nutzer selbst anpassen.

Dass „Camassia“ für Blinde und Sehgeschädigte so handhabbar geworden ist, verdankt das Assistenzsystem auch dem Informatiker Gerhard Jaworek vom Studienzentrum für Sehgeschädigte am KIT. Er ist selbst blind und hat die Entwicklung von Anfang an im Selbstversuch begleitet: „So konnte ich darauf achten, dass ein Produkt entsteht, das wirklich hilft und nicht an der Zielgruppe vorbei entwickelt wird.“ zg

Info: Einen Eindruck gibt’s unter www.bruhrainer-zeitung.de

