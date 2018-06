Campus zur Innenstadt öffnen

Anzeige

Karlsruhe.Über 3000 Studierende der Karlsruher Hochschulen engagierten sich bisher beim städtischen Korridorthema „Zukunft Innenstadt“, mit dem die Karlsruher City in ihrer unverwechselbaren Identität – auch mit Blick auf die sich abschließende Baustellen-Situation – in ihren unterschiedlichen Qualitäten weiter entwickelt werden soll. Bei der vom städtischen Wissenschaftsbüro organisierten Zukunftskonferenz Anfang Juni kamen über 70 Studenten im Kulturzentrum Tollhaus zusammen, um neue Ideen für die Karlsruher Innenstadt zu entwickeln, wie die Stadt jetzt in einer Pressemitteilung schreibt.

Mit dem Workshop startete die dritte Phase des umfangreichen Stadtentwicklungsprojektes „Innenstadt von morgen aus Sicht der Studierenden“, bei dem Studierende aktiv in die Ideenfindung zukünftiger Entwicklungen der Innenstadt einbezogen werden. „Im Zuge der Kombilösung eröffnen sich in den nächsten Jahren neue Chancen für die zentralen Hochschulbereiche, die öffentlichen Räume und die Nutzungsstrukturen in innerstädtischen Quartieren. Wir wünschen uns, dass diese Räume aktiver durch Studierende genutzt werden“, hielt Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup bei der der Zukunftskonferenz fest.

Umfrage zur Zukunft der Stadt

In Kooperation mit dem „Institut Entwerfen von Stadt und Landschaft“ (IESL) Fachgebiet Stadtquartiersplanung des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT), hatte das Wissenschaftsbüro im letzten Jahr eine umfangreiche Studierendenbefragung mit insgesamt über 3000 Teilnehmern durchgeführt, um herauszufinden, wie die Studierenden ihre Stadt wahrnehmen, wo sie sich aufhalten und was sie sich für die Zukunft wünschen. In der ersten Phase wurde anhand der Umfrage die Zufriedenheit der Studierenden mit der Stadt und dem dazugehörigen Angebot ermittelt. Im nächsten Schritt bot ein interaktives „Online-Mapping-Tool“ Studierenden die Möglichkeit, Quartiere qualitativ zu bewerten. Auch konkrete Verbesserungsvorschläge konnten sie dann einbringen.