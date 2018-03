CDU drängt auf Abriss der Zuckersilos

Anzeige

Lisa Futterer abgelehnt

Nina Neumann wurde bei der Sitzung des Waghäuseler Gemeinderats von Oberbürgermeister Walter Heiler als neue Stadträtin verpflichtet. Sie tritt in der Fraktion „Neues Engagement für Waghäusel“ (NEW) die Nachfolge von Linus Müller an, der aufgrund seines Wohnortwechsels ausgeschieden ist. Zuvor stellten die Mitglieder des Gemeinderats fest, dass bei Lisa Futterer, die aufgrund ihres Wahlergebnisses erste Nachrückerin gewesen wäre, ein wichtiger Grund zur Ablehnung der ehrenamtlichen Tätigkeit als Stadträtin vorliegt. Nina Neumann ersetzt Linus Müller auch als ordentliches Mitglied im Verwaltungsausschuss sowie als Stellvertreterin im Technischen sowie im Umwelt- und Verkehrsausschuss.

Zum Dauerthema im Waghäuseler Rat wird der Ausbau der Breitbandversorgung. Oberbürgermeister Walter Heiler erinnerte an den bisher investierten siebenstelligen Betrag und forderte zur Refinanzierung dieser Kosten eine umgehende Vermarktung durch die Betreibergesellschaft. Auch im Haushalt 2018 sind nochmals 2,8 Millionen Euro eingestellt. Bürgermeister Thomas Deuschle erläuterte die Sitzungsvorlage. Demnach sind zur Ergänzung des Netzes in Teilbereichen der Bernhardus-, Oberdorf- und der Waghäuseler Straße Aufträge in Höhe von 357 000 Euro zu vergeben. Bekannt wurde auch, dass der Ausbau im Waghäuseler „Flussviertel“ zurückgestellt wurde, weil dort die Firma „Unity Media“ seit vier Monaten bereits eine Kundenakquise betreibt.

CDU-Fraktionschef Uli Roß forderte die Stadtverwaltung dazu auf, mehr Druck auf die Betreibergesellschaft auszuüben. Auf Anfrage von SPD-Fraktionsvorsitzendem Lutz Schöffel bestätigte Bürgermeister Deuschle, dass die Anträge auf Förderung aus Bundes- und Landesmitteln in Vorbereitung seien.

Hintergrund nicht verstanden

Genehmigt hat der Gemeinderat Haushaltsreste aus 2017 und zugleich einer außerplanmäßigen Ausgabe zugestimmt. Hierbei handelt es sich um Zinserstattungen bei Rückzahlungen der Gewerbesteuer. Im Hinblick auf die bis 2020 notwendige Umsetzung des neuen kommunalen Haushaltsrechts und wegen der Erkrankung eines Mitarbeiters genehmigte der Gemeinderat eine überplanmäßige Personalstelle.

Bei einer Enthaltung von CDU-Stadtrat Manfred Klein („Ich habe die umfangreiche Vorlage zweimal gelesen und verstehe nicht den Hintergrund“) stimmte der Waghäuseler Gemeinderat dem Beitritt des Zweckverbandes „Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken“ (KIVBF) zur Datenzentrale Baden-Württemberg zu. Zugleich erfolgte die Zustimmung zur Vereinigung der „Kommunalen Informationsverarbeitung Region Stuttgart“ (KDRS) mit der „Kommunalen Informationsverarbeitung Reutlingen-Ulm“ (KIRU) zu einem Gesamtzweckverband. Durch die Zusammenführung der Geschäftstätigkeit aller vier Einrichtungen sollen innerhalb von fünf Jahren Wirtschaftlichkeitseffekte von etwa 25 Millionen Euro entstehen. Die Fraktionsvorsitzenden Uli Roß (CDU) und Lutz Schöffel (SPD) hinterfragten, ob die Kosteneinsparungen auch finanzielle Vorteile für die Kommunen brächten.

