Cellist István Várdai spielt „Romantisch“

Karlsruhe.Die Meisterkonzerte feiern Jubiläum. Neben Solisten der internationalen Spitzenklasse präsentiert „Karlsruhe Klassik“ zum zehnten Geburtstag, gemeinsam mit den vier Partnerorchestern virtuose Programmdramaturgien, spezielle Angebote für Familien und ein Kinderkonzert mit dem SWR Symphonieorchester. Am Freitag, 28. September, eröffnet István Várdai die Meisterkonzerte unter dem Titel „Romantisch“, um 19.30 Uhr im Konzerthaus Karlsruhe.

Die Saison spannt den Bogen von der großen klassisch-romantischen Orchesterliteratur über Werke der Alten Musik und der Moderne bis hin zu den Grenzbereichen zwischen Jazz und Klassik, wie es in einer Mitteilung des Veranstalters heißt. Alles steht für sich und hängt doch zusammen – und so leitet der gefeierte Franzose Antoine Tamestit das SWR Symphonieorchester, mit und ohne Viola, durch eine musikalische Zeitenwanderung mit Werken von Bach und Hindemith, Benjamin Britten und einem Hit John Dowlands aus dem Elisabethanischen Zeitalter.

Der große Geiger Pinchas Zukerman verneigt sich nicht nur vor einem der genialen Violinkonzerte Mozarts, sondern bringt dem Zuhörer auch seine musikalische Auffassung zweier Werke von Edward Elgar und Peter Tschaikowski vom Pult aus nahe.

Den „American Spirit“ fängt „Best of America“ mit der Weltklasse-Klarinettistin Sharon Kam ein. Die populäre Gershwin-Rhapsodie „Ein Amerikaner in Paris“ wird flankiert von Aaron Coplands Klarinettenkonzert und auch der „King of Swing“ Artie Shaw trägt eine lebhafte Klarinetten-Komposition bei. Am Pult des Staatsorchesters steht der schottische Chefdirigent Garry Walker.

Nussknacker und Mäusekönig

Bei den sechs Sinfoniekonzerten werden gefragte Solisten erwartet, unter anderem der Cellist István Várdai, die Violinistin Maia Cabeza und der Pianist Niklas Sivelöv. Für die beiden Klavierabende der neuen Saison konnten Mona und Rica Bard und Till Fellner gewonnen werden.

„Nussknacker und Mausekönig“ heißt das Familienkonzert des SWR Symphonieorchesters nach einer Erzählung von E. T. A. Hoffmann. Erzähler ist der Schauspieler Malte Arkona, der im vergangenen Jahr in „A Christmas Carol“ in die Rolle des Ebenezer Scrooge geschlüpft war. zg

Info: Das vollständige Programm sowie Eintrittskarten gibt’s unter www.karlsruhe-klassik.de.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 19.09.2018