Chau-Tanz von Purulia ist sogar Welterbe

Karlsruhe.„Entdecke das authentische Indien“ – unter diesem Motto präsentieren sich am Wochenende vom 14. und 15. Juli die „India Summer Days“ in der Günther-Klotz-Anlage in Karlsruhe – und das bei freiem Eintritt. „Die indischen Sommertage sind das große Schaufenster für die enge Zusammenarbeit zwischen Baden-Württemberg und der dortigen Region Maharashtra – eine fruchtbare Kooperation im kulturellen, wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Bereich, für die Karlsruhe früh als Trendsetter fungiert hat“, so Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup bei der Pressekonferenz.

Ob indischer Basar, Streetfood, Live-Bühne mit kulturellen Darbietungen oder Workshops zu Yoga, Meditation und Ayurveda mit indischen Ärzten und Experten: Bei den Sommertagen wird nicht nur für den Indien-Fan so einiges geboten. Highlights des zweitägigen Bühnenprogramms sind der Maskentanz Chau Dance sowie die Gruppe „Folks of Bengal“, die mit ihrer traditionellen Musik den Subkontinent repräsentieren.

Der auf Kampfkunst basierende Chau Dance von Purulia wurde übrigens 2010 in die Liste der Unesco des immateriellen Kulturerbes der Menschheit aufgenommen. Atemberaubende Tanzbewegungen versprechen dem Zuschauer Spektakel pur. Zu sehen sind die Maskentänze am Samstag um 13.40 und 17 Uhr, am Sonntag um 13 und 16.15 Uhr. Nicht weniger spektakulär geht es bei „Folks of Bengal“ zu (Samstag 17 Uhr, Sonntag 16.45 Uhr). Dabei lädt die Band um Debalina Bhowmick das Publikum auf eine Reise durch den traditionellen Musikstrom von Bangalen ein und feiert die Vielfalt und den Reichtum der bengalischen Volkskultur.