Chöre gestalten Liederabend

Philippsburg-Rheinsheim.Con-cordia, so heißt nicht nur die Göttin der Eintracht, sondern auch der Gesangverein in Rheinsheim. Einträchtig wollen die Rheinsheimer Frauen ihre Stimmen erklingen lassen. Der hochmotivierte Gesangverein Concordia 1875 bietet einen vielseitigen Liederabend unter dem Motto „Sing a Song“ am morgigen Samstag, 3. November. Bekannte und beliebte Melodien werden zu hören sein, sowohl vom Frauenchor selbst als auch von anderen Gastchören der Region, so vom Frohsinn Kirrlach mit den „Polyphonics“ und dem Liederkranz Malschenberg. Die Gesamtleitung hat Bernd Schmittecker. Ab 19 Uhr beginnen die gesanglichen Darbietungen im Sebastianusheim Rheinsheim. wr

© Mannheimer Morgen, Freitag, 02.11.2018