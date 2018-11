Chöre können sich noch anmelden

Bruchsal.Der Advent steht vor der Tür – und in Schloss Bruchsal wird es ein reiches Programm geben. In diesem Jahr finden viele vorweihnachtliche Veranstaltungen in dem Prachtbau statt. Unter anderem haben die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg Chöre aus Bruchsal und Umgebung zum Singen an den Adventssamstagen eingeladen, heißt es in einer Mitteilung.

Dafür gibt noch letzte Termine: An den Samstagen des ersten und des vierten Advent können kurzentschlossenen Chöre und Ensembles noch die Gelegenheit ergreifen und im festlichen Eingangsbereich des Schlosses singen.

Die Auftritte sollen öffentlich sein und für vorweihnachtliche Stimmung im Schloss sorgen, so die Mitteilung der Staatlichen Schlösser und Gärten. Sie sollen dafür sorgen, dass viele Bruchsaler ins Schloss kommen – und es soll eine schöne Gelegenheit zum gemeinsamen Singen der vertrauten und beliebten Weihnachtslieder in der besonderen Atmosphäre und Akustik des Schlosses werden.

Um die Chorauftritte an den Adventssamstagen herum haben die die Staatlichen Schlösser und Gärten ein adventliches Programm in der barocken Residenz vorbereitet. Dazu gehören neben den Chorauftritten etwa Märchenlesungen oder besondere thematische Schlossführungen.

Die Veranstaltungen in der Adventszeit wenden sich dabei an Kinder und ebenso an Erwachsene, heißt es. Theater, Musik, Führungen und Aktionen in den Schlossräumen und in den Museen im Schloss böten eine große Bandbreite. „Wir haben uns zusammen mit den anderen Institutionen im Schloss ein Programm ausgedacht, dass für alle ein bisschen Weihnachtszauber bietet“, sagt Christina Ebel, Leiterin der Schlossverwaltung. „Die Intrada ist ein barock eingewölbter Raum, das ergibt eine tolle Akustik – und natürlich ist das Schloss die schönste Bühne für die Chorauftritte.“ Aufgerufen sind daher alle Chöre aus Bruchsal und der Region, sich für die letzten freien Termine anzumelden, um an den Adventssamstagen im Schloss zu singen.

Traditionell und modern

Wie traditionell oder modern es klingt, liegt bei den Ensembles: „Wir können uns gut vorstellen, dass die Chöre jeweils mit ihrem eigenen Stil zu uns ins Schloss kommen“, sagt Christina Ebel. „Und am Liebsten wäre es uns, wenn bei den besonders beliebten Liedern auch das Publikum mitsingen darf.“

Das Publikum darf auch abstimmen, welcher Chor am besten gefällt: Dafür liegen während der Adventszeit Abstimmungskarten aus. Das Gewinnerensemble erhält einen Zuschuss für die Chorkasse. Eingeladen sind Schulchöre und Gesangsvereine, Vokalensembles und Kinderchöre. zg/beju

Info: Weitere Infos und Details unter www.schloss-bruchsal.de

