Circus Rudolf Renz in Oberhausen

OBERHAUSEN-RHEINHAUSEN.Während seiner großen Deutschland- Tournee ist der Circus Rudolf Renz noch bis Montag, 7. Mai, in Oberhausen- Rheinhausen an der Windhundrennbahn am Schelmenweg zu Gast. Mit speziellen Angeboten können Besucher die besondere Faszination der Akrobatik ansehen. Am heutigen Samstag gibt es 50 Prozent Preisnachlass auf alle Plätze. Am Montag ist „Kids Happy Day“ – an diesem Tag zahlen Kinder nur 5 Euro auf allen Plätzen.

Ernst Jakob Renz, der Sohn eines Hochseilartisten gründete im Jahr 1842 Circus Renz. Der 1984 geborene Rudolf Renz erfüllt sich schließlich den Traum vom eigenen Zirkus. Unter dem Motto „Circus für Jung und Alt“ bringt er sein internationales Programm mit abwechslungsreichen Höhepunkten in die Manege und bezaubert Generationen. zg