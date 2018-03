Cousins begeistern mit barocken Tönen

Anzeige

Waghäusel.Es war eine großartige Musik, die Johann Bohorquez und Oscar Bohorquez bei ihrem Konzert im Saal der Musikschule Waghäusel-Hambrücken boten. Während der Aufführung hörten die Zuschauer Interpretationen der Werke von Bach, Händel und Rolla.

Oscar Bohorquez musizierte an der Violine, Johann Bohorquez am Violoncello. Die beiden sind zwar nicht Brüder, aber Cousins. Dem rund 60-köpfigen Publikum gefiel die Darbietung sehr. „Das sind geniale Aufführungen“, urteilte beispielsweise Hans-Joachim Berg im Gespräch mit unserer Zeitung in der Pause. Zu Beginn spielten die beiden teilweise gewaltige Töne. Aber auch filigrane Klänge konnten die Besucher darunter finden. Es ist die Wucht barocker Musik, die begeistern kann. Bach und Händel sind in Deutschland und auch England die Namen dafür. Unter anderem, weil Händel später in London arbeitete. Oscar Bohorquez, Violine und sein Cousin Johann Bohorquez, Solocellist im Philharmonischen Orchester Heidelberg konzertierten mit einem sehr erlesenen Programm. Beide sind Berufsmusiker. Von Johann Sebastian Bach war die Suite Nummer 1 in G-Dur für Violoncello Solo und die Partita Nummer 3 in E-Dur für Violine Solo zu hören. Die beiden spielten noch das Duo Nummer 3 in A-Dur von Alessandro Rolla und die Passacaglia aus der Suite in g-Moll von Georg Friedrich Händel.

Auch die Harmonie des Programms stimmte. Entsprechend fiel am Ende der Applaus des Publikums aus und der Leiter der Musikschule, Karl-Heinz Steffen, freute sich über ein gelungenes Konzert, hätte sich aber noch ein paar Besucher mehr gewünscht. Der Saal war gut, aber nicht ganz gefüllt – ein paar Stühle blieben leer.