Cowboy Klaus und seine Abenteuer

In den Wilden Westen entführt das Blink-lichttheater die Kinder. © Blinklichttheater

Philippsburg.Cowboy Klaus lebt zusammen mit seinem Schwein Lisa und der Kuh Rosi auf der Farm „Kleines Glück“ im Wilden Westen. Dort muss der kleine Cowboy mit dem riesigen Hut manches Abenteuer bestehen: den Kaktuswald rasieren, auf einem pupsenden Pony reiten oder gegen den fiesen Fränk kämpfen.

Das Stück des Blinklichttheaters soll Kindern Mut machen, auch mal ungewohnte Wege zu gehen. Gespielt wird mit Tischmarionetten, Schattenfiguren und Plüschtieren am Donnerstag, 15. November, um 15 Uhr in der Stadtbibliothek Philippsburg, Lessingstraße 33 (Realschule). Eintrittskarten zu 3 Euro sind ab sofort in der Stadtbibliothek erhältlich. Telefonische Vorbestellung unter 07256/8 72 40. zg

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 31.10.2018