„Da kann man nur den Kopf schütteln“

Probleme bei Krankentransporten

Extreme Beeinträchtigungen erwartet Jürgen Schlindwein: für sich und seine Kollegen vom Rettungsdienst. „Was machen wir mit unseren Krankentransporten, mit unseren Rettungsfahrzeugen? Wenn wir ins Krankenhaus nach Speyer wollen?“, fragt er sich. Viele Patienten kommen ja aus dem rechtsrheinischen Gebiet. Bereits jetzt gebe es erhebliche Stauprobleme, sagt der Leiter der Notrufzentrale, der als Betriebsleiter der Flugschule Speyer auch freizeitmäßig mit der Stadt zu tun hat.

Christa Unser aus Wiesental, die öfters zum Einkauf oder Stadtbummel in der Domstadt ist, sieht eine Zäsur. Ausbleiben dürften wohl die rechtsrheinischen Kunden. Es gebe jetzt schon sehr viel Verkehr. „Lasst wenigstens eine Straßenseite offen“, so lautet ihr Appell. Auf die täglichen Staus verweist auch Neußlußheims Bürgermeister Gunther Hoffmann. Allergrößte Sorgen machen ihm die Rettungswege ins Krankenhaus Speyer und der Schulbusverkehr.

Margareta Hartkorn aus Oberhausen-Rheinhausen zeigt sich „regelrecht bestürzt“ über das Vorhaben. „Da kann man doch nur den Kopf schütteln, was uns da zugemutet wird“, äußert sie sich verärgert. Weitere Männer und Frauen auf der badischen Seite verweisen auch auf den nur noch umständlich erreichbaren Friedwald bei Dudenhofen oder das pfälzische Kinderhospiz „Sterntaler“.

Begrüßt wird in allen betroffenen Städten und Gemeinden die Initiative der Abgeordneten in der Region, die, wie sie sagen, fast täglich mit den Befürchtungen und Sorgen ihrer Mitbürger konfrontiert werden. An der Spitze der Bewegung, die eine „halbwegs vernünftige alternative Bauplanung“ fordert, steht der Bundestagsabgeordnete Olav Gutting aus Rheinhausen, der sich selbst als ein Hauptbetroffener einordnet.

Briefe nach Stuttgart und Mainz

Gleich sechs Bundestags- und Landtagsabgeordneten haben sich in gleichlautenden Schreiben an die zuständigen Verkehrsminister Winfried Hermann (Stuttgart) und Volker Wissing (Mainz) gewendet. Bei den Parlamentariern handelt es sich um die regionalen Mitglieder des Bundestags, Olav Gutting, Johannes Steiniger und Thomas Gebhart, sowie um die Landtagskollegen Ulli Hockenberger, Martin Brandl und Reinhard Oelbermann. Alle sechs betonen, dass eine 20-monatige Sperrung der Autobahnbrücke bei Speyer „unvertretbar“ sei. „Die von den Planern in Aussicht gestellte Alternative über die Autobahnbrücke oder über Germersheim bedeutet für den Pendlerverkehr in beiden Richtungen erhebliche Umwege und zudem jede Menge Stau. Und das über mindestens 20 Monate hinweg.“

In ihrem Schreiben weisen die Unterzeichner auf mögliche Maßnahmen hin, mit denen es ihrer Ansicht nach zumindest gelingen sollte, die zu befürchtenden Verkehrsbehinderungen zwar nicht gänzlich zu unterbinden, aber im Interesse der betroffenen Autofahrer abzumildern. „Zu überlegen wäre, die aufwendige Sanierung auf jeweils eine Fahrspur zu beschränken, die Brücke nur einseitig zu sperren und den Zeitrahmen für die Bauarbeiten so zu optimieren, dass man vielleicht sogar mit weniger als 20 Monaten Bauzeit auskommt.“

Im Schichtbetrieb sanieren

Eine weitere Möglichkeit zur Verkürzung der gesamten Bauzeit sehen die Politiker auch darin, so heißt es weiter, die Arbeiten am Brückenwerk Speyer in mehreren Schichten, also im 24-Stunden-Rhythmus durchzuführen. Außerdem ließe sich zum Beispiel auch an sogenannten Ersatzverkehre über den Rhein durch Autofähren denken, etwa bei Rheinhausen.

Weiter lassen die Abgeordneten die Minister wissen: „Zu überprüfen wäre auch, ob es im Interesse eines einigermaßen funktionierenden Verkehrsflusses nicht Sinn machen würde, darauf zu verzichten, beide ins Auge gefassten Brückensanierungen (Speyer und Wörth) teilweise zeitgleich anzugehen.“ Nach Meinung der Abgeordneten sei es zudem wichtig, die beauftragten Bauunternehmungen daran zu erinnern, für die Baustellen ausreichend Personal abzustellen, „um sogenannte schlafende Baustellen zu verhindern und dafür zu sorgen, dass die Bauarbeiten zügig voranschreiten können.“ wr

