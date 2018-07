Da rockt der Christ gerne ab

Anzeige

Waghäusel.Willkommen sind alle, ob christlich oder nicht. Im Mittelpunkt des am Samstag, 21. Juli, beim Kloster Waghäusel zum zweiten Mal durchgeführten Gig-Festivals stehen internationale Stars der christlichen Musikszene.

Gig steht für „God is good“ („Gott ist gut“). Die Künstler kommen aus den USA und werden mit einer Mischung aus Rock, Hip-Hop, Dancemusik und Cajunklängen die Bühne bei der Wallfahrtskirche zum Beben bringen.

Beginn ist am Samstag um 15 Uhr mit einem familienfreundlichen Programm. Unter anderem mit der Familienband „Pelican 212“, die in der USA große Erfolge gefeiert hat. Begonnen hatte die „amerikanische Kelly Family“ auf den Straßen in den Musikstädten Nashville und New Orleans und ist bereits in mehreren großen TV-Shows aufgetreten. Heute touren sie durch die ganze Welt und machen Station in Waghäusel.