Dach wird eingedeckt

Waghäusel-Wiesental.Da liegen sie – die einst so wertvollen Ziegel, die in der Zeit des Wiederaufbaus in Deutschland kaum aufzutreiben waren. Infolge eines Bombenangriffs auf Wiesental brannte die Pfarrkirche am 21. Januar 1945 nieder. In der damaligen Beschreibung des Schadens hieß es: „Es stehen nur noch die Umfassungsmauern. Die (neue) Dachbedeckung soll in Ziegeln, nicht in Schiefern ausgeführt werden.“

In den Akten steht weiterhin: „Vom 28. Oktober 1947 an versah der zuletzt in Mannheim tätige Kaplan Valentin Brenzinger als neuer Pfarrverweser die Wiesentaler Pfarrei. Der neue Seelsorger wollte möglichst bald das Kirchendach fertiggestellt haben und bemühte sich um vielfältige Unterstützungen, vor allem in finanzieller Hinsicht.“

Am 9. Oktober 1948 konnte endlich das Richtfest gefeiert werden. Bis zum Wintereinbruch hatten die Handwerker das Dach eingedeckt. Somit ist 2018 der Dachstuhl mitsamt den Ziegeln 70 Jahre alt geworden. Im Zuge der anstehenden Kirchensanierung bekam das Kirchendach auch neue Ziegel. wr