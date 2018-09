Damit das Wohnen bezahlbar

Karlsruhe.Wohnungen – bezahlbar und in einem schönen Umfeld, das wünschen sich viele. Im Team – mit dem in der Bewirtschaftung von Neubauten erfahrenen Hausmeister, dem mit der Vorplanung beschäftigen Architekten oder auch den Kundenbetreuern der Volkswohnung (Vowo) – will Geschäftsführer, Stefan Storz (Bild), das August-Klingler-Areal als „starkes Quartier“ entwickeln.

So umfassend, wie der 51-jährige Diplom-Kaufmann an die Umnutzung des Sportareals in Daxlanden geht, so strategisch will er auch die Herausforderungen des städtischen Wohnungsbauunternehmens angehen. Bezahlbaren Wohnraum und ein nachhaltiges sowie sozial funktionierendes Wohnumfeld schaffen: für ihn zwei der übergeordneten Ziele des Vowo-Programms 2030.

Städtische Ziele umsetzen

Bis Ende dieses Jahres möchte Storz das entsprechende Strategiepapier zur weiteren Debatte in den Gremien entwickelt haben. Kein Zweifel: Nach rund 100 Tagen des Wirkens für eine Unternehmensgruppe, die mit mehr als 13 200 eigenen Mietwohnungen Karlsruhes größter Vermieter ist, ist Storz in der Fächerstadt angekommen. Seit Mai verantwortet er das Wirken der Vowo, sieht sich als Kooperationspartner der Stadt, um städtische Ziele umzusetzen und hier etwa das Räumliche Leitbild oder die Klimaanpassungsplanung mit Leben zu füllen. Zuvor war Storz zwölf Jahre in der Wohnungswirtschaft tätig, darunter vier Jahre in einem wohnungswirtschaftlichen Verband: „Aufgrund der Vielzahl der mir bekannten Wohnungsunternehmen konnte ich mir in Karlsruhe schnell einen Überblick verschaffen.“ Eine konkrete und ehrliche Antwort auf die Frage, was für die Vowo in Neubau und Sanierung in den nächsten Jahren möglich ist, soll das Programm 2030 geben – mit Blick auf Ressourcen und Flächen und „einem organisierten Handlungsbedarf“. Im Programm wird sich das noch bis 2023 vermietete Postareal finden, dessen Rück- und Neubau 2023 beginnen sollen. Nach Konzeptionalisierung ab dem nächsten Jahr. Auch die Quartiere des Rahmenplans Nordweststadt werden enthalten sein.

„Nicht alle möglichen Elemente wollen wir uns zunutze machen“, betont Storz im Wissen um die Ängste der Mieter vor Veränderungen. Gemeinsam mit den Bewohnern würden die Vowo und das Stadtplanungsamt an einer ganzheitlichen Aufwertung der Gebiete arbeiten – an der Modernisierung der Gebäude, der Neugestaltung des Wohnumfelds, der Verbesserung der Stellplatzsituation und der Ergänzung des Wohnungsangebots um barrierefreien und größeren, familiengerechteren Wohnraum.

Für diesen Prozess neu im Team der Vowo ist eine Nachhaltigkeitsbeauftragte. Hier die Aufgaben zu bündeln, war Storz ebenso wichtig wie bei den digitalen Geschäftsprozessen. Kernaufgabe der Koordination ist es, die Prozesse zukunftsfähig zu machen: hier das Mietercafé vor Ort, da die Vowo-App oder das Mieterportal, je nach Bedarf und Orientierung. zg

